Bella da morire 2, la seconda stagione si farà?

In quanto poliziesco, Bella da morire deve offrire al proprio pubblico una conclusione vera e propria per quanto riguarda l’omicidio di Gioia (Giulia Arena), al centro delle indagini della prima stagione. Ma la serie tv, nel caso fosse rinnovata per una seconda stagione, potrebbe anche raccontare un nuovo caso.

Gli ascolti, d’altra parte, hanno premiato la fiction con Cristiana Capotondi (Eva) e Matteo Martari (Marco): la media delle prime tre puntate è stata di 5.498.000 telespettatori (19,55% di share). Numerosi, inoltre, i commenti positivi sui social network, che hanno premiato la bontà della sceneggiatura ed i temi trattati, soprattutto, quelli legati al femminicidio ed alla violenza sulle donne.

Una seconda stagione, quindi, è probabile, sebbene gli sceneggiatori dovranno trovare un’altra storia da raccontare e un altro caso da far affrontare ai protagonisti. La chiusura dei set causa emergenza sanitaria, però, fa difficile pensare a quando il cast, nel caso di un rinnovo, possa tornare al lavoro per una seconda stagione.