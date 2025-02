Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Belcanto è una nuova serie televisiva italiana che debutta su Rai 1 oggi, 24 febbraio 2025, in prima serata. Ambientata nell’Italia ottocentesca, questa fiction in costume unisce il fascino dell’opera lirica a un intenso dramma familiare, esplorando temi come l’amore, la redenzione e l’emancipazione femminile in un’epoca dominata da pregiudizi. La regia è affidata a Carmine Elia, noto per serie come “Mare Fuori”, mentre la sceneggiatura è firmata da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca e Andrea Valagussa. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Lucky Red, con Umedia, Newen Connect e UFunds.

Quante puntate sono

La fiction si compone di 8 episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno. Questi saranno trasmessi su Rai 1 in 4 prime serate, con due episodi a serata, ogni lunedì dal 24 febbraio al 17 marzo 2025. Dopo la messa in onda, le puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay.

Dov’è stata girata Belcanto

Le location selezionate per le riprese includono Napoli, con il suo centro storico e Piazza del Plebiscito, e Tivoli, dove Piazza del Seminario e Piazza delle Erbe sono state trasformate per rappresentare la Napoli del 1848 durante le insurrezioni. A Pavia, il Teatro Fraschini e Strada Nuova hanno ricreato alcune atmosfere milanesi, mentre a Brescia il Teatro Grande è stato utilizzato per girare gli interni. Stezzano ha offerto autentici palazzi signorili, come Villa Caroli Zanchi, per le dimore dell’epoca, e Piacenza ha contribuito con Piazza Sant’Antonino e il Teatro Municipale, scelti per alcune scene ispirate al Teatro alla Scala di Milano.

Trama

La storia segue Maria, interpretata da Vittoria Puccini, una madre determinata a sfuggire a un passato doloroso segnato dalla violenza del marito Iginio. Insieme alle sue due figlie, Antonia e Carolina, Maria lascia Napoli per inseguire il sogno di una vita migliore a Milano, nel mondo scintillante ma spietato dell’opera lirica di metà ‘800. Maria nasconde un segreto che tiene celato alle figlie: dopo anni di soprusi, ha ucciso il marito violento per proteggere sé stessa e la sua famiglia. A Milano, spinge Antonia, dotata di una voce straordinaria, verso il successo, ma sarà la ribelle Carolina a emergere come talento imprevedibile, grazie all’incontro con un maestro di canto che cambierà il loro destino. Tra intrighi, gelosie, tradimenti e passioni travolgenti, le tre donne affrontano un percorso di crescita e lotta per la libertà, sfidando una società maschilista e le difficoltà del loro ambiente.

Cast

Vittoria Puccini interpreta Maria, la protagonista forte e tormentata.

Caterina Ferioli è Antonia, la figlia maggiore con una voce d’angelo.

Adriana Savarese dà vita a Carolina, la figlia ribelle dal carisma sorprendente.

Antonio Gerardi è Iginio, il marito opprimente di Maria.

Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Andrea Bosca, Vincenzo Ferrera, Serena De Ferrari, Andrea Verticchio e Nicolò Pasetti completano il cast con ruoli chiave nel mondo dell’opera e della vita delle protagoniste.

