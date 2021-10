Beauty Bus è un programma tv della categoria reality show al via in ottobre su Real Time. Si tratta di uno spin off de Il Salone delle Meraviglie, con protagonista ancora una volta il suo istrionico proprietario Federico Fashionstyle (alias Federico Lauri). In questo caso però l’hair stylist gira per i borghi italiani portando il suo salone di bellezza su quattro ruote a domicilio all’insegna del total makeover (rifacimento totale del look). La programmazione di questa prima stagione prevede dieci puntate. Subito sotto trovate l’indice completo.

Beauty Bus – Orari e streaming

Beauty Bus va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) da mercoledì 6 ottobre 2021, con un appuntamento settimanale alle ore 21.25, diviso in due episodi da 45 minuti l’uno, fino alle 23.15 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma cliccando sul link subito sopra oppure sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Beauty Bus – Puntate

Stagione 1

Puntata 1 – Cantalupo in Sabina

Puntata 2 – Limatola

Beauty Bus – Promo

Subito sotto vediamo il promo della trasmissione in onda in questi giorni sui canali Discovery. La canzone del promo de Beauty Bus è stata composta appositamente per lo spot.

Arriva il #BeautyBus! 💅✨ Per portare il tocco glamour di Federico Fashion Style in ogni angolo d’Italia. 🇮🇹 Da mercoledì 6 ottobre alle 21.20 su #RealTime #canale31 pic.twitter.com/pESFAruyAs — Real Time (@realtimetvit) October 2, 2021

Chi è Federico Fashionstyle

Il vero nome di Federico Fashionstyle è Federico Lauri, che tra l’altro è ambassador di L’Oréal Professionnel. Ha 28 anni e quattro negozi, a Roma, Milano, Poltu Quatu e il più conosciuto ad Anzio (Roma). Soprannominato “il parrucchiere delle star” per la sua clientela vip, ho lavorato per il Festival di Sanremo, e diverse produzioni-reality show come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.



Il Salone delle Meraviglie dov’è?

Il negozio di Federico Fashionstyle si trova ad Anzio (Roma) in Piazza Pollastrini, 6 e il contatto telefonico è 06.8308.2984. Ecco dove trovarlo.