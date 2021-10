Beauty Bus a Soriano nel Cimino: puntata 8

L’ottava puntata della prima stagione di Beauty Bus è andata in onda mercoledì 27 ottobre 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso si è svolto a Soriano nel Cimino, località in provincia di Viterbo, celebre per il suo borgo medievale. Qui Federico Fashionstyle è stato coadiuvato non da una ma da ben due aiutanti speciali: Marina e Floriana, due bionde che hanno preparato un’accoglienza davvero speciale, con tanto di striscioni e magliette dedicate all’evento. Per rivedere la puntata in video integrale immediatamente dopo la messa in onda seguite le istruzioni sotto subito. Qui trovate la scheda del programma.

Beauty Bus a Soriano nel Cimino

Potete rivedere in streaming gli episodi e tutte le puntate di cui sopra a questo link. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti.