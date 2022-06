Beatrice e Marco – Una storia d’amore su Real Time

Beatrice Valli e Marco Fantini, imprenditori, modelli e influencer da milioni di follower nonché ex coppa di Uomini e donne, lo scorso 29 maggio si sono sposati a Capri. Un evento che è diventato un docu-film che, venerdì 24 giugno 2022, andrà in onda su Real Time a partire dalle ore 21.20.

Beatrice e Marco – Una storia d’amore, questo il titolo del documentario, racconta non solo il giorno del matrimonio di Beatrice e Marco ma anche tutto ciò che riguarda la vita della coppia: dalla loro famiglia numerosa, composta anche dai tre figli Alessandro, Bianca e Azzurra, a come trascorrono il tempo libero. Inoltre, verrà svelato il forte legame che i due hanno con l’Emilia Romagna, la loro terra d’origine.

Beatrice e Marco: matrimonio

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati il 29 maggio 2022 nella splendida cornice di Villa Lysis, a Capri. I due si sono conosciuti nello studio televisivo di Uomini e Donne nella stagione 2013-2014e la scintilla è scoccata immediatamente.

Alle nozze erano presenti volti noti del mondo dello spettacolo italiano, come Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi, Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, Bianca Atzei ed Elettra Lamborghini.

Beatrice e Marco – Una storia d’amore in streaming

Beatrice e Marco – Una storia d’amore andrà in onda su Real Time. Inoltre, è visibile anche in streaming su discovery+, il sevizio in abbonamento che permette di accedere alla programmazione dei canali di Discovery Italia e un ricco catalogo di contenuti on demand.