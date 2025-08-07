Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 7 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Baywaych, commedia con Enzo Salvi nei panni di Don Donato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Baywaych – Trama

Baywatch (2017), diretto da Seth Gordon, è un adattamento cinematografico della celebre serie TV degli anni ’90. Il film segue il tenente Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), leader dei bagnini di Emerald Bay, in Florida, insieme alle colleghe Stephanie Holden (Ilfenesh Hadera) e C.J. Parker (Kelly Rohrbach). Quando tre posti si liberano nella squadra, vengono selezionate tre nuove reclute: l’arrogante ex campione olimpico di nuoto Matt Brody (Zac Efron), l’intelligente Summer Quinn (Alexandra Daddario) e l’imbranato Ronnie Greenbaum (Jon Bass).

Il team si trova a indagare su una rete criminale guidata da Victoria Leeds (Priyanka Chopra), proprietaria dell’Huntley Club, coinvolta nel traffico di una droga chiamata “Flakka”. Tra salvataggi, indagini non autorizzate e conflitti con la polizia, i bagnini scoprono un piano per privatizzare la spiaggia, mettendo a rischio la baia. Con azione, umorismo e momenti sopra le righe, il team lavora insieme per fermare Leeds e salvare Emerald Bay. Il film include camei di David Hasselhoff e Pamela Anderson, protagonisti della serie originale.

Baywaych – Cast

Dwayne Johnson – Mitch Buchannon: Il carismatico leader dei bagnini, determinato a proteggere la baia.

Zac Efron – Matt Brody: Ex nuotatore olimpico, inizialmente egoista, ma cresce come parte della squadra.

Alexandra Daddario – Summer Quinn: Bagnina competente e interesse amoroso di Brody.

Kelly Rohrbach – C.J. Parker: Bagnina affascinante, ruolo iconico reso celebre da Pamela Anderson nella serie.

Ilfenesh Hadera – Stephanie Holden: Vice di Mitch, determinata e leale.

Jon Bass – Ronnie Greenbaum: Recluta goffa, esperta di informatica, innamorata di C.J.

Priyanka Chopra – Victoria Leeds: L’antagonista, una spietata donna d’affari coinvolta nel traffico di droga.

Yahya Abdul-Mateen II – Sgt. Ellerbee: Poliziotto che si scontra con i bagnini.

Rob Huebel – Capitano Thorpe: Superiore di Mitch, corrotto da Leeds.

Hannibal Buress – Dave: Amico di Ronnie, coinvolto nelle indagini.

David Hasselhoff e Pamela Anderson – Apparizioni cameo come omaggio alla serie TV.

