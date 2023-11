Battleship, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 24 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Battleship con la cantante Rihanna e Liam Neeson. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Battleship – Trama

Battleship è un film di fantascienza del 2012 diretto da Peter Berg e basato sul gioco da tavolo Battleship. La storia racconta di una flotta aliena che attacca la Terra. La flotta aliena è composta da navicelle spaziali simili a calamari, che sono armate di potenti cannoni laser.

La Marina degli Stati Uniti è l’unica forza in grado di fermare l’invasione aliena. Il Tenente Comandante Alex Hopper (Taylor Kitsch), figlio del Vice Ammiraglio Terrance Shane (Liam Neeson), viene incaricato di guidare una squadra di soldati e marinai in una missione per distruggere la flotta aliena.

La critica

Il film Battleship è stato accolto con recensioni generalmente negative da parte della critica. Il film è stato criticato per la sua trama prevedibile, i suoi effetti speciali scadenti e la sua mancanza di originalità. Nonostante le critiche, il film è stato un successo commerciale, incassando oltre 320 milioni di dollari in tutto il mondo.

Battleship – Cast Attori

Il cast principale include:

Taylor Kitsch: Tenente Comandante Alex Hopper

Alexander Skarsgård: Comandante Stone Hopper

Rihanna: Sottufficiale Cora Raikes

Liam Neeson: Vice Ammiraglio Terrance Shane

Brooklyn Decker: Samantha “Sam” Shane

Jesse Plemons: Ordy

Peter MacNicol: Segretario alla Difesa

Tadanobu Asano: Caporale Yugi Nagata