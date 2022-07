Battiti Live 2022, scaletta stasera, 19 luglio

Martedì 19 luglio 2022, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda la terza puntata di Battiti Live, la kermesse musicale estiva organizzata ogni anno da Radio Norba e Radio Norba Tv, che Mediaset manda in onda a livello nazionale dopo che le puntate sono trasmesse dalle due emittenti radiofoniche e televisive. Alla conduzione di questa edizione, ritroviamo la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre Mariasole Pollio ha il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Il programma, anche in questa edizione ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti sono poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori.

Battiti Live 2022, terza puntata

Nella terza puntata, ad esibirsi sono Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Irama, Albe, LDA, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Darin, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Gabry Ponte, Dargen D’Amico, Fred De Palma, Malika Ayane, Federico Rossi, Giordana Angi, Riki, Mr Rain, Alfa, Big Boy, Dani Faiv, Blind, Random e Cioffi. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino.

Battiti Live 2022, come vederlo?

E’ possibile vedere Battiti Live 2022 durante la messa in onda su Italia 1 oppure in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.