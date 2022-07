Battiti Live 2022, scaletta seconda puntata

Martedì 12 luglio 2022, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Battiti Live, la kermesse musicale estiva organizzata ogni anno da Radio Norba e Radio Norba Tv, che Mediaset manda in onda a livello nazionale dopo che le puntate sono trasmesse dalle due emittenti radiofoniche e televisive. Alla conduzione di questa edizione, ritroviamo la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre Mariasole Pollio ha il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Il programma, anche in questa edizione ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti sono poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori.

Battiti Live 2022, seconda puntata

Nella seconda puntata, ad esibirsi sono Sangiovanni, Mecna & Coco, Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Achille Lauro, Baby K, Alex, Fred De Palma, Coez, Federico Rossi, Vegas Jones, Nika Paris, Room 9, Francesco Renga, Hal Quarter, Boro Boro e Gabry Ponte. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Tommaso Paradiso, presente a Manduri, ed Albe da Vieste.

Battiti Live 2022, come vederlo?

E’ possibile vedere Battiti Live 2022 durante la messa in onda su Italia 1 oppure in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.