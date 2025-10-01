Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di mercoledì 1 ottobre si gioca Barcellona-PSG, partita in programma per la seconda giornata della prima fase di Champions League 2025-26. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta.

Barcellona-PSG in TV

La partita Barcellona-PSG sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e per abbonati su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Gianluca Di Marzio. Diretta Gol Antonio Nucera

