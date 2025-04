Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di mercoledì 30 aprile si gioca Barcellona-Inter, partita in programma per la semifinale andata della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta.

Barcellona-Inter in TV

La partita Barcellona-Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro su NOVE a partire dalla 19,30, esu Prime Video, il servizio di streaming video di Amazon incluso nell’abbonamento Amazon Prime. Telecronisti: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

