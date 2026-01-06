Barbie, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Barbie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Barbie – Trama

Barbie, il film diretto da Greta Gerwig del 2023, è un blockbuster rosa shocking che ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, mescolando commedia, satira, riflessione sul femminismo e pura follia pop.

Nel magico e perfetto Barbieland, una società matriarcale dove ogni Barbie (dottoresse, presidenti, avvocatesse) vive una vita da sogno e i Ken passano le giornate in spiaggia senza un vero scopo, la Stereotypical Barbie (Margot Robbie) inizia a avere pensieri strani: cellulite, piedi piatti, pensieri sulla morte. Improvvisamente non è più “perfetta”. Per risolvere la crisi esistenziale, Barbie e il suo Ken (Ryan Gosling), che la segue ovunque, escono dal mondo delle bambole e finiscono nel mondo reale (Los Angeles), dove scoprono patriarcato, discriminazioni, aspettative sociali e il caos della vita umana.

Mentre Barbie affronta crisi d’identità e scopre cosa significhi essere una donna reale (con l’aiuto di Gloria, una mamma umana interpretata da America Ferrera), Ken porta a Barbieland il “Kenergy” e il patriarcato, scatenando un ribaltamento di ruoli esilarante. Tra balli, canzoni, inseguimenti e monologhi potenti, il film è una riflessione brillante su stereotipi di genere, identità, femminismo e mascolinità tossica, il tutto avvolto in un’estetica iper-colorata e ironica.

Barbie – Cast

Margot Robbie → Barbie (la protagonista perfetta che si rompe)

Ryan Gosling → Ken

America Ferrera → Gloria (la mamma umana che dà il monologo più toccante del film)

Will Ferrell → CEO di Mattel (comico e autoironico)

Michael Cera → Allan (il “misfit” adorabile)

Kate McKinnon → Weird Barbie (la Barbie strana e saggia)

Issa Rae → President Barbie

Simu Liu, Kingsley Ben-Adir e altri → vari Ken

Cameo speciali: Dua Lipa (Mermaid Barbie) e Helen Mirren (voce narrante)