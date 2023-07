Barbie Dreamhouse Challenge su Real Time: cast, episodi e streaming

Questa sera, lunedì 24 luglio 2023, andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, Barbie Dreamhouse Challenge. Si tratta di una vera e propria competizione tra otto coppie di designer che tenteranno di ricreare fedelmente e a grandezza naturale la casa dei sogni di Barbie.

Cast Barbie Dreamhouse Challenge

A condurre Barbie Dreamhouse Challenge è Ashley Graham, modella, designer, autrice e imprenditrice statunitense. Ad affiancarla ci sarà una giuria composta dal designer Jonathan Adler dall’interior designer Tiffany Brooks ai quali, di puntata in puntata, si aggiungerà una celebrità statunitense.

Episodi Barbie Dreamhouse Challenge

Barbie Dreamhouse Challenge si compone di quattro episodi: il primo sarà visibile da lunedì 24 luglio in simulcast su HGTV e Real Tıme, in prima TV assoluta. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.30 e ciascun episodio dura circa 75 minuti.

Barbie Dreamhouse Challenge in streaming

Coloro che desiderano guardare Barbie Dreamhouse Challenge in streaming possono farlo, nel giorno e nell’orario della messa in onda televisiva, collegandosi al sito ufficiale di Real Time e selezionando l’opzione Live, che permette di accedere alla diretta streaming del canale.

In alternativa, il programma in questione è visibile in modalità on demand e disponibile per tutti gli abbonati a Discovery+.

Trailer Barbie Dreamhouse Challenge