Barbara D’Urso fuori da Mediaset?

La notizia arriva nello stesso giorno in cui Sky annuncia il ritorno di Fedez nella giuria di X Factor, ma a livello mediatico assume un peso decisamente maggiore: Barbara D’Urso potrebbe non vedere rinnovato il proprio contratto con Mediaset, in scadenza a fine 2022.

L’indiscrezione compare su Dagospia, a cura di Giuseppe Candela: secondo l’articolo, il mancato rinnovo del contratto (su cui, va sottolineato, mancano ancora conferme ufficiali sia da parte della conduttrice che dell’azienda di Cologno Monzese) è l’apice di una serie di decisioni prese da Mediaset nei confronti di D’Urso, al lavoro nella tv commerciale dal 2003, ovvero da quando fu scelta per condurre la terza edizione del Grande Fratello.

Da lì, Barbara D’Urso iniziò la sua ascesa su Canale 5: il successo della sua conduzione al Grande Fratello per tre edizioni convinse l’azienda a darle ulteriore fiducia, affidandole il difficile compito di “svegliare” la fascia mattutina di Canale 5 con Mattino 5, a cui ha fatto seguito Pomeriggio 5, che tutt’ora conduce (ma che, sempre secondo Dagospia, non le sarà più affidato da settembre).

Nel mezzo, la conduzione anche del contenitore domenicale Domenica Cinque (diventato poi Domenica Live) e di alcuni programmi in prima serata, come Lo Show dei Record, La Fattoria, Reality Circus, Stasera Che Sera, Baila!, il nuovo Grande Fratello, Live-Non è la D’Urso, il ritorno de La Dottoressa Giò ed, in questa stagione, La Pupa e il Secchione Show.

Al successo di ascolti ha fatto seguito, però, anche una serie di critiche verso l’approccio dei suoi programmi a determinati temi come i fatti di cronaca o la scelta di invitare determinati personaggi. Lo stile di conduzione di D’Urso si è però sempre rivelato capace di cavalcare le critiche e fare in modo di tirare fuori da ogni polemica la giusta energia per andare avanti.

Come detto, manca una qualsiasi conferma a questa notizia, che per ora resta solo un’indiscrezione. Certo è che, se fosse così, si chiuderebbe un’era per la tv commerciale, che per vent’anni ha avuto come indiscussa protagonista del daytime e non solo una conduttrice capace di dividere il pubblico come poche altre.