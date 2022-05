Bang Bang Baby, seconda parte: quando esce?

Gli abbonati a Prime Video, il servizio streaming offerto da Amazon, durante questo mese hanno potuto vedere i primi cinque episodi di Bang Bang Baby, nuova serie italiana originale che è stata accolta con entusiasmo dalla critica e con protagonista Arianna Becheroni nei panni di Alice.

Ora, però, gli spettatori sono in attesa dell’uscita della seconda parte della serie: cinque episodi che andranno a chiudere la prima stagione e che riveleranno se Alice deciderà di seguire la scia criminale della famiglia di suo padre oppure no.

In quel di Prime Video, però, è stato fatto un pasticcio per quanto riguarda l’uscita degli ultimi episodi di Bang Bang Baby. Prima ancora del debutto della serie, infatti, era stato annunciato che sarebbe stata divisa in due parti: la prima è uscita il 28 aprile 2022, mentre la seconda sarebbe dovuta uscita il 19 maggio.

Il 17 maggio, però, Prime Video annuncia un cambio di programmazione: il 19 maggio sarebbe dovuto uscire solo un episodio, il sesto, mentre i rimanenti quattro sarebbero dovuti uscire il 26 maggio. Ma il 19 maggio non è uscito nessun nuovo episodio: cos’è successo?

Prime Video ha comunicato, lo stesso giorno in cui sarebbe dovuta uscire la puntata, che “vista l’ottima accoglienza che ha ricevuto Bang Bang Baby ed il lancio globale della serie, sono state necessarie lavorazioni impreviste che richiedono tempi di lavorazione più lunghi”. Motivo per cui gli ultimi cinque episodi sono stati rimandatati a data da destinarsi.

Una sorpresa poco piacevole per gli abbonati al servizio streaming, che da tempo davano per scontato di poter vedere la seconda parte della serie in date ben precise e che, ora, dovranno aspettare non si sa quanto.