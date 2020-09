Ballando con le stelle, quando inizia? Nuovo slittamento per il programma

Quando inizia Ballando con le stelle 2020? Una domanda più che legittima, dal momento che il famoso talent show condotto da Milly Carlucci sarebbe dovuto andare in onda originariamente a marzo, per poi slittare a causa dello stop imposto alle produzioni tv dall’emergenza sanitaria.

Dopo alcune voci secondo cui il programma sarebbe potuto tornare in onda a maggio, la Rai ha preferito rimandare la trasmissione all’autunno, consapevole che programmare Ballando con le stelle in estate non avrebbe potuto dare il giusto spazio ad uno show apprezzato da milioni di telespettatori.

La data scelta era quindi stata quella del 12 settembre 2020, ogni sabato sera. La partenza è stata però messa a rischio dall’esito positivo dei tamponi prima per il ballerino Samuel Peron e poi del concorrente Daniele Scardina. La produzione ha dovuto così interrompere le prove, in attesa di effettuare i test su tutto il cast e valutare il da farsi.

Ora, arriva un nuovo slittamento: Ballando con le stelle partirà il 19 settembre 2020. A comunicarlo, su Twitter, è stata Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma:

La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 2, 2020

“La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre”, scrive. “Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene”, aggiunge poi, ironicamente.

Da tempo la produzione ha già annunciato il cast del programma: oltre al già citato Scardina, i concorrenti saranno Elisa Isoardi, Giles Rocca, Alessandra Mussolini, Costantino Della Gherardesca, Holaf, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi.