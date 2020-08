Ballando con le stelle 2020, un ballerino del cast positivo al Covid-19

Il cast e la troupe di Ballando con le stelle 2020 si prepara a tornare in onda dopo lo slittamento della primavera scorsa causa Covid-19, con la prima puntata prevista per il 12 settembre, su Raiuno. Ma proprio il Coronavirus in queste ore ha gettato nuovi timori sulla produzione del talent show condotto da Milly Carlucci.

Nelle ore scorse, infatti, in Rete era circolata la notizia secondo cui una delle coppie in gara, ovvero quella composta dall’attrice Rosalinda Celentano e dal ballerino Samuel Peron, fosse risultata positiva al Covid-19. In realtà, TvBlog chiarisce meglio cosa sia successo.

Il sito rivela infatti che al momento solo Peron risulta “presunto positivo”, ma asintomatico. La sua compagna di ballo, invece, non è stata contagiata, ma per sicurezza si sottoporrà ad ulteriori controlli. Per il ballerino, invece, ci sarà un nuovo test per confermare la sua positività al Covid-19.

In attesa di sapere le condizioni dei due, la produzione di Ballando con le Stelle ha quindi interrotto le prove; inoltre l’Auditorium di Roma da cui va in onda il programma è sottoposto ad una sanificazione. Peron, nelle settimane scorse, era stato in vacanza in Sardegna, Regione che in questi giorni è al centro di un focolaio non indifferente che spaventa tutta l’Italia, a causa dell’alto numero di persone che vi si sono recate in vacanza.

Solo nelle prossime ore sarà più chiaro cosa succederà e come la produzione procederà sia con il resto del cast che con la coppia al centro di questa notizia.