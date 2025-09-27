Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Anche quest’anno l’appuntamento classico del sabato sera autunnale di Rai1 è con Ballando con le Stelle edizione 2025. Il premiato show della rete ammiraglia Rai ha un cast confermatissimo guidato come sempre dalla conduttrice Milly Carlucci. Vediamo invece quali saranno le nuove coppie in gara. La giuria (invariata) è composta sempre da Carolyn Smith (presidente), Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

Perché non c’è Paolo Belli a Ballando

Nuova esperienza per Paolo Belli. Massimiliano Rosolino lo sostituisce infatti nella “Sala delle Stelle” dato che quest’anno il popolare co-conduttore, da sempre spalla di Milly Carlucci, passerà a fare il concorrente.

Ballando con le stelle: le coppie

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci su Rai 1, riparte il 27 settembre 2025 con un cast di 12 coppie formate da concorrenti vip e maestri di ballo professionisti. Ecco l’elenco completo dei binomi in gara:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Fabio Fognini con Giada Lini

Francesca Fialdini con Carlo Aloia

Marcella Bella con Chiquito

Nancy Brilli con Giovanni Pernice

Martina Colombari con Luca Favilla

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina

Beppe Convertini con Veera Kinnunen

Andrea Delogu con Nikita Perotti

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

Rosa Chemical con Erica Martinelli

Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli) con Simone Di Pasquale

