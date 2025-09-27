Ballando con le stelle 2025: tutte le coppie con la novità di Paolo Belli
Anche quest’anno l’appuntamento classico del sabato sera autunnale di Rai1 è con Ballando con le Stelle edizione 2025. Il premiato show della rete ammiraglia Rai ha un cast confermatissimo guidato come sempre dalla conduttrice Milly Carlucci. Vediamo invece quali saranno le nuove coppie in gara. La giuria (invariata) è composta sempre da Carolyn Smith (presidente), Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.
Perché non c’è Paolo Belli a Ballando
Nuova esperienza per Paolo Belli. Massimiliano Rosolino lo sostituisce infatti nella “Sala delle Stelle” dato che quest’anno il popolare co-conduttore, da sempre spalla di Milly Carlucci, passerà a fare il concorrente.
Ballando con le stelle: le coppie
La ventesima edizione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci su Rai 1, riparte il 27 settembre 2025 con un cast di 12 coppie formate da concorrenti vip e maestri di ballo professionisti. Ecco l’elenco completo dei binomi in gara:
Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
Fabio Fognini con Giada Lini
Francesca Fialdini con Carlo Aloia
Marcella Bella con Chiquito
Nancy Brilli con Giovanni Pernice
Martina Colombari con Luca Favilla
Paolo Belli con Anastasia Kuzmina
Beppe Convertini con Veera Kinnunen
Andrea Delogu con Nikita Perotti
Filippo Magnini con Alessandra Tripoli
Rosa Chemical con Erica Martinelli
Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli) con Simone Di Pasquale