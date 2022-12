Ballando con le stelle 2022, quando va in onda la finale?

I Mondiali di Calcio in Qatar, come sappiamo, hanno stravolto non poco il palinsesto di Raiuno. Il day time e la prima serata si sono dovuti adeguare alla messa in onda delle partite, prima dei vari gironi e poi delle fasi ed eliminazione diretta.

La conseguenza è stata che numerosi programmi o sono andati in onda in forma ridotta, o sono stati anticipati rispetto al loro solito orario o sono stati addirittura sospesi. È il caso di Oggi è un altro giorno, Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità. Ma anche di Ballando con le Stelle.

Il programma condotto da Milly Carlucci (affiancata da Paolo Belli), in questa diciassettesima edizione, sta avendo una durata che potremmo definire extralarge. Iniziata l’8 ottobre scorso, il programma non si è ancora concluso, dal momento che manca ancora la finale che decreterà il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Ma quando va in onda la finale di Ballando con le Stelle 2022? Quest’anno il programma ha deciso di mettere in atto una strategia insolita, sia per la semifinale che per la finale, arrivando infatti a …sdoppiarle.

La semifinale è andata in onda in due parti: la prima il 26 novembre, la seconda il 2 dicembre. Da queste, però, non sono emerse le coppie finaliste, che saranno decretate nella “prima finale” di sabato 17 dicembre. In quell’occasione, i concorrenti in gara dovranno svolgere una prova per ottenere dei punti bonus ed una successiva più tradizionale. Parallelamente, i concorrenti eliminati potranno prendere parte al ripescaggio. A fine puntata, saranno decretate le sette coppie finaliste.

Ecco che, quindi, la finale vera e propria andrà in onda giovedì 23 dicembre 2022: in quell’occasione, finalmente scopriremo chi vincerà Ballando con le stelle 2022 e si porterà a casa la coppa tanto ambita, ancora di più in questa lunga edizione.