Ballando con le stelle 2022: cast e coppie

Nuove star sono pronte per ballare nel sabato sera di Rai1: da stasera, 8 ottobre 2022, prenderà il via infatti la nuova edizione di Ballando con le stelle, il competition show storico della prima rete Rai condotto come sempre da Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli.

Oltre a loro, è confermata la giuria, composta dalla presidentessa Carolyn Smith e da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, mentre “a bordo campo” troveremo Alberto Matano, la giurata “del popolo” Rossella Erra e i due ex ballerini del programma Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, nella nuova veste di giurati.

Le coppie di Ballando con le stelle 2022

Ma quali sono le coppie di Ballando con le stelle 2022? Come detto, i concorrenti in gara sono tredici, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti – alcuni già conosciuti, ma anche molte new entry – con cui dovranno ballare vari stili, sulle note di numerosi brani famosi reinterpretati dalla Big Band di Belli. Vediamo chi sono:

– la cantante Iva Zanicchi con Samuel Peron;

– la conduttrice e showgirl Paola Barale con Roly Maden;

– la conduttrice Marta Flavi con Simone Arena;

– la giornalista Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca;

– l’attrice Rosanna Banfi con Simone Casula;

– la conduttrice radiofonica Ema Stokholma con Angelo Madonia;

– l’attore Gabriel Garko con Giada Lini;

– l’attore Enrico Montesano con Alessandra Tripoli;

– il giornalista e opinionista Giampiero Mughini con Veera Kinnunen;

– l’attore e comico Dario Cassini con Lucrezia Lando;

– il nuotatore Alex Di Giorgio con Moreno Porcu;

– lo chef (e fidanzato di Selvaggia Lucarelli) Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina;

– il modello Alessandro Egger con Tove Villfor.