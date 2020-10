Ballando 3 ottobre 2020: Ninetto Davoli eliminato (video)

Alla fine della terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 del 3 ottobre, in onda su Rai1, è stata eliminata la coppia formata dall’attore Ninetto Davoli e dalla bravissima ballerina Ornella Boccafoschi. La coppia si è scontrata con l’artista e sportivo Antonio Catalani, conosciuto come Holaf, accompagnato dalla ballerina Tove Villfor, new entry del programma

Nella prima manche Davoli aveva ballato un Tango sulle note del brano Adesso Tu di Eros Ramazzotti (qui l’esibizione), collezionando 28 punti, mentre Catalani si era esibito in un Paso Doble (qui l’esibizione) che gli era valso 29 punti. Ai voti della giuria, erano stati sommati i voti delle preferenze social. Nello spareggio per Davoli non c’è stato niente da fare e si è dovuto accontentare del 29% delle preferenze social, contro il 71% di Catalani.

Per la seconda settimana consecutiva vengono penalizzati così i meno giovani. A voi l’eliminazione di Ninetto Davoli.

