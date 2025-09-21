Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Da domenica 21 settembre 2025, a partire dalle ore 21.25, andrà in onda su Rai 1 la prima stagione di Balene – Amiche per sempre, una fiction italiana in stile dramedy, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello (edito da Giunti). La regia è di Alessandro Casale, con sceneggiatura di Fabrizia Midulla, Barbara Cappi, Grazia Giardiello e Giorgio Nerone. La produzione è di Rai Fiction e Fastfilm, in collaborazione con Marche Film Commission. Dove è stata girata? La serie è ambientata nelle Marche tra Ancona, Conero, Portonovo e altre località.

Balene: quante puntate sono

La serie è composta da 4 puntate (ciascuna della durata di circa 2 ore, trasmettendo due episodi da 70 minuti l’uno), in onda su Rai 1 ogni domenica in prima serata a partire dal 21 settembre 2025. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Trama Balene

La storia ruota intorno a due donne sulla sessantina, Evelina e Milla, che furono amiche inseparabili ai tempi dell’università ma si sono allontanate da dieci anni a causa di un litigio. Il loro riavvicinamento avviene in occasione del funerale della loro terza amica del cuore, Adriana, morta in un apparente incidente subacqueo mentre era impegnata in attività per salvare le balene.

Le due protagoniste, aiutando il vedovo di Adriana a vendere una casa al Conero, iniziano a sospettare che la morte non sia stata accidentale e si lanciano in un’indagine privata, tra misteri, segreti e colpi di scena. Parallelamente, la serie esplora temi di amicizia ritrovata, seconde opportunità, nuove storie d’amore, rapporti familiari complicati e la vitalità della maturità femminile, con un mix di ironia, emozione e suspense.

Cast Balene: attori

Veronica Pivetti nel ruolo di Evelina, insegnante d’arte sensibile e contraria alla tecnologia.

Carla Signoris nel ruolo di Milla, casalinga borghese rigorosa e razionale.

Manuela Mandracchia nel ruolo di Adriana, l’amica defunta appassionata di balene.

Filippo Scicchitano in un ruolo romantico legato a Evelina.

Paolo Sassanelli nel ruolo di Fosco, il vedovo di Adriana.

Laura Adriani, Vittoria Morizzo, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore e Clotilde Sabatino in ruoli secondari.

Partecipazioni speciali: Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi.

