Bake Off Italia 2023, i concorrenti

Sedici nuovi appassionati di dolci sono pronti a sfidarsi per il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Si scaldano i motori (ed i forni) di Bake Off Italia 2023, l’undicesima edizione del popolare programma di Real Time che da venerdì 8 settembre torna ad appassionare il pubblico amante delle gare in cucina.

In gara l’inossidabile Benedetta Parodi, affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Location della stagione resta Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia. Ma non mancherà una trasferta al Muse, il Museo della Scienza di Trento, che farà da sfondo a una prova sorpresa. Per affrontare al meglio la sfida, i concorrenti avranno la possibilità di lasciarsi ispirare dalla volta celeste con una visita al suggestivo osservatorio astronomico Terrazza delle Stelle (Viote del Monte Bondone).

Tra gli ospiti di questa nuova stagione anche Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione, panificatore esperto e già noto volto televisivo, che torna sotto il tendone per diverse puntate nelle prove dedicate alla panificazione e ai lievitati.

Ma i protagonisti assoluti sono i concorrenti: sedici, come detto, coloro che si sfideranno nelle quindici puntate di questa stagione, provenienti da tutta Italia. Scopriamo insieme, allora, i concorrenti di Bake Off Italia 2023!

Bake Off Italia 2023, Aurélien

Aurélien ha 39 anni, viene da Saint Michel (Francia) ed è un professore universitario. Quasi 20 anni fa si trasferisce in Erasmus a Roma, dove resta per amore. Oggi è professore di francese presso l’università La Sapienza della Capitale. Ha iniziato a fare dolci da bambino con la nonna in Francia, ma l’interesse verso la pasticceria si è concretizzato dopo l’acquisto di una nuova casa e di una planetaria. Per lui Bake Off Italia è l’occasione per mettere alla prova sia le sue conoscenze di pasticceria francese che di quella italiana.

Bake Off Italia 2023, Daniela

Daniela ha 52 anni, viene da Genova ed è una bancaria. È un’impiegata di banca, una donna schietta, autoironica, vivace, indipendente e single per scelta perché contraria al matrimonio. Ha iniziato a cucinare all’età di 35 anni e da allora non si è più fermata. Vuole partecipare a Bake Off Italia perché crede di essere abbastanza brava e nel suo futuro sogna di fare la pasticcera a domicilio o avere un catering tutto suo.

Bake Off Italia 2023, Danila

Danila ha 62 anni, vive a Montichiari (Bs) e fa la casalinga, moglie e mamma. È una donna elegante, precisa, sicura di sé. Dopo aver lavorato per anni come impiegata, ha lasciato il lavoro per occuparsi della crescita di suo figlio. La passione per la pasticceria, soprattutto quella moderna, nasce solo un paio d’anni fa. Per lei preparare dolci è un’emozione, ma anche una sfida da vincere con se stessa. Vuole partecipare a Bake Off Italia per dimostrare ai suoi compaesani che il suo è un talento vero.

Bake Off Italia 2023, Davide

Davide ha 48 anni, viene da Casier (Tv) e fa l’architetto. Architetto libero professionista, sposato con due figlie, Davide è un uomo molto sensibile. In lui convivono due animi, quello razionale e rigoroso, fatto di calcoli e progetti, e quello più sensibile che trova sfogo nella musica, nel ballo e chiaramente nella pasticceria. Ci tiene molto a partecipare a Bake Off Italia ma pensa che, alla sua età, sarebbe difficile coronare il sogno di aprire una locale. Da inguaribile sognatore quale è, però, spera che possa aiutarlo a cambiare vita.

Bake Off Italia 2023, Eleonora

Eleonora ha 46 anni, viene da Taranto e fa l’ottico-optometrista. È un ottico optometrista. Dopo la fine di una relazione e un intervento di riduzione dello stomaco, oggi si dice rinata. Oltre alla pasticceria, il suo cuore batte per l’Africa: ha un’associazione benefica e a breve inaugurerà una scuola in Kenya. Partecipa a Bake Off Italia per portare un messaggio di positività. Sogna di aprire una scuola di pasticceria proprio in Africa, dove si vede a vivere in futuro.

Bake Off Italia 2023, Fabio

Fabio ha 38 anni, viene da Foggia ed è un ex autista di autobus. È un uomo che nella vita ha fatto sempre mille lavori per aiutare la famiglia, rinunciando anche agli studi. Ora che ha una compagna ed è padre, sente tutta la responsabilità sulle sue spalle, ma ciò non gli impedisce di immaginare un futuro nel mondo della pasticceria. La pasticceria è la sua vera passione e pensa che Bake Off Italia possa aiutarlo a raggiungere quest’obiettivo. Sogna un giorno di aprire una pasticceria per garantire alla figlia quella libertà di scelta che lui non ha mai avuto.

Bake Off Italia 2023, Gabriele

Gabriele ha 22 anni, vive a Lucca ed è uno studente di Ingegneria biomedica all’Università di Pisa. Grande appassionato di matematica, ama la fotografia. Si è avvicinato al mondo della cucina grazie alle donne di casa e la pasticceria è stata per lui la salvezza durante il periodo di lockdown. Vuole partecipare a Bake Off Italia per capire se il mondo dei dolci possa rappresentare il suo futuro, aiutandolo a diventare un pastry influencer.

Bake Off Italia 2023, Giovanni

Giovanni ha 29 anni, vive a Milano ed è un impiegato di un’azienda diagnostica. Ha origini napoletane ma vive nella periferia di Milano con i suoi genitori. Ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza non facile a causa dei problemi economici che la famiglia ha dovuto affrontare.

Allegro, simpatico e gentile, in passato preferiva mostrarsi duro e irascibile, ma oggi sta imparando a far emergere la sua emotività. La pasticceria per lui è stata fondamentale: prima come terapia per staccare, oggi come orizzonte di realizzazione personale e lavorativa.

Bake Off Italia 2023, Giovina

Giovina ha 31 anni, vive a Rovereto (Tn) ed è una dipendente pubblica. Nata a Siracusa, si è trasferita a Trento per cercare di emanciparsi e diventare indipendente, e lì ha trovato l’amore. È molto puntigliosa e attenta, soprattutto ai dettagli estetici. Si è appassionata alla pasticceria una decina di anni fa e partecipa a Bake Off Italia per capire se l’amore per i dolci possa essere per lei più di una semplice passione.

Bake Off Italia 2023, Irene

Irene ha 31 anni, vive a Milano ed è una consulente manageriale. È originaria della Tuscia e consulente manageriale. Ha tre grandi passioni: pasticceria, yoga e lettura. Ha viaggiato molto e parla fluentemente tre lingue. Si dice soddisfatta di quello che ha costruito nella sua vita partendo da zero. È competitiva, diretta, passionale e determinata al punto di eccellere. Vuole partecipare a Bake Off Italia ma soprattutto vorrebbe vincere per dimostrare a sé e a tutti che volere è potere.

Bake Off Italia 2023, Karina

Karina ha 40 anni, vive a Varese ma è nata a Città del Messico. Fa la casalinga. Si traferisce in Italia per amore. Ha tre figli maschi e ha imparato a parlare l’italiano guardando Bake Off Italia. Si definisce resiliente, empatica e chiacchierona. Ama correre. Il suo sogno è fare qualcosa esclusivamente per sé stessa e per realizzare questo traguardo ha scelto Bake Off, dove si augura di acquisire la giusta fiducia e magari fare della pasticceria il suo lavoro.

Bake Off Italia 2023, Maurizio

Maurizio ha 49 anni, viene da Nola (Na) e lavora come impiegato in un’azienda di ingegneria informatica come account manager. È sposato e padre di due ragazze. È una persona socievole, ottimista e chiacchierona. La dieta e la corsa sono stati la sua salvezza e ora punta alla sua quinta maratona di New York. Ma non è il suo unico sogno: vorrebbe fare della pasticceria la sua vita e spera che Bake Off Italia possa dargli il coraggio di abbandonare giacca e cravatta per una vita più colorata.

Bake Off Italia 2023, Riccardo

Riccardo ha 27 anni, viene da Pescantina (Vr) ed è un operatore di sintesi. Lavora da sette anni come perito chimico, ma sogna di aprire una pasticceria nel suo paese per diventare un punto di riferimento nella sua zona. Amante dello sport e single non per scelta, usa i dolci anche per fare colpo sulle ragazze. Per lui la pasticceria è motivo di unione e armonia familiare. Crede di poter vincere Bake Off Italia per avere la possibilità di cominciare una nuova vita lavorativa.

Bake Off Italia 2023, Roberta

Roberta ha 38 anni, vive a Milazzo ed è un’insegnante. Siciliana doc, ha una vita piena di impegni: è insegnante di materie umanistiche, scrive per alcune testate locali, organizza incontri culturali e ama gli sport adrenalinici. Ha un blog di cucina e il suo grande sogno è pubblicare un libro che unisca le ricette da lei sperimentate alla passione per la storia della cucina e degli ingredienti. Sente che sia arrivato il momento anche di cambiare vita e spera di poterlo fare con Bake Off Italia.

Bake Off Italia 2023, Tommaso

Tommaso ha 24 anni, viene da Cesena ed è un collaboratore universitario. Ha studiato giapponese, sua grande passione sin dalle elementari, e ora lavora come stagista nella sua università. È un ragazzo solare, allegro e attivo, ama fare l’uncinetto, vogare in stile “gondoliere”, i giochi di ruolo, i fumetti, suonare il pianoforte ma soprattutto la pasticceria. Partecipare a Bake Off Italia sarebbe non solo il coronamento della sua esperienza di pasticceria amatoriale, ma anche un trampolino di lancio per quella professionale.

Bake Off Italia 2023, Xi

Xi ha 22 anni, vive a Legnano e fa la cameriera. È nata in Italia ma all’età di due anni si è trasferita con il fratello in Cina in un college dove è rimasta fino a nove anni fa. Già appassionata di pasticceria, una volta tornata in Italia intraprende dei corsi e uno stage. Nei dolci ama mischiare i sapori cinesi a quelli italiani. A Bake Off Italia vuole dimostrare ai suoi genitori che, nonostante in Cina sia una mansione prettamente maschile, la pasticceria è la sua strada.