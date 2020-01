Bake Off All Stars 17 gennaio 2020: Patrizia vincitrice (gallery)

La terza ed ultima puntata di Bake Off All Stars 2020 di stasera, 17 gennaio, ha visto la vittoria di Patrizia. I Rosa e Gialli hanno avuto ancora come capitani Ernst Knam e Damiano Carrara, che sono scesi in campo in prima persona per guidare i pasticceri. A condurre è il volto di Real Time Flavio Montrucchio.

Nella prima prova, la Prova Rush, una corsa contro il tempo nella preparazione di un dolce, le squadre hanno dovuto preparare 50 cannoli, 10 ciascuno, di diversi gusti e decorazioni, dolci e salati, salutari e fusion. La sfida ha visto l’ospitata di Marco Bianchi, Misha Sukyas e Simone Rugiati, i tre volti di Food Network. A decidere promossi e bocciati è stata una sfida: ogni categoria di cannoli ha visto infatti gareggiare tra loro coloro che li hanno preparati. A passare il turno sono stati Malindi, Francesca, Giustina, Toni e Patrizia.

Per la Prova Show, che prevedeva la preparazione di un dolce di squadra e l’aiuto dei capitani per 5 minuti in caso di bisogno, i pasticceri hanno preparato un Tiramisù, il più lungo della loro vita: almeno 4 metri! A giudicare un nutrito gruppo di alpini. A vincere è la Squadra Rosa composta da Malindi, Francesca e Patrizia. Le tre volano quindi alla sfida finale.

Per la terza ed ultima sfida, le tre pasticcere hanno preparato il loro cavallo di battaglia. La torta più apprezzata dai due giudici è stata quella di Patrizia, che ha così vinto la prima edizione del programma!

A voi le immagini della puntata di Bake Off All Stars di stasera, 17 gennaio 2020, che ha visto la vittoria di Patrizia.