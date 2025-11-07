Bake Off 2025: puntata del 7 novembre. Nessun eliminato (foto e streaming)

Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di una Torta allo yogurt , con un ingrediente mandato direttamente “da casa”, da un familiare di ogni concorrente (chi i limoni, chi le noci o altro). Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare un Cabaret moderno composto da 12 mignon con variate farciture e glassa sottile. Primo posto per Marzia , secondo per Patty . Per la prova sorpresa i concorrenti sono stati raggiunti dai propri cari e, con loro, hanno preparato due tipi di Pizza in teglia .

La decima puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 7 novembre, non ha avuto alcuna eliminazione . A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam , Damiano Carrara e Tommaso Foglia . Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani , con la presenza fissa del maestro Iginio Massari .

Informazioni su Debora Marighetti 15955 articoli

Sono una giornalista che si occupa, per passione e professione, di tv e spettacolo dal 2006. Ho collaborato con Blogo, in particolare con Tvblog.it, dal 2006 al 2012, occupandomi di news, critiche, recensioni su telefilm, varietà, game show, reality show e molto altro. Sono apparsa sporadicamente su Traveblog.it. Ho gestito il magazine musicale di Dada tra il 2009 e il 2010 e collaborato, negli anni e senza continuità, con svariati blog e settimanali. Dal 2012 sono editor di Ascolti Tv Blog.