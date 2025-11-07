Bake Off 2025: puntata del 7 novembre. Nessun eliminato (foto e streaming)

La decima puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 7 novembre, non ha avuto alcuna eliminazione. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.
Gli 8 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.
Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di una Torta allo yogurt, con un ingrediente mandato direttamente “da casa”, da un familiare di ogni concorrente (chi i limoni, chi le noci o altro). Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare un Cabaret moderno composto da 12 mignon con variate farciture e glassa sottile. Primo posto per Marzia, secondo per Patty. Per la prova sorpresa i concorrenti sono stati raggiunti dai propri cari e, con loro, hanno preparato due tipi di Pizza in teglia.
Grembiule blu a Pelayo, bravissimo in tutte le sfide. Nessuno è stato eliminato.
