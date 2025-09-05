Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La prima puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 5 settembre, non ha avuto alcun eliminato. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, con la presenza fissa, da questa edizione, di Iginio Massari.

I 16 aspiranti pasticceri di questa 13esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare il loro cavallo di battaglia. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con un una difficile cheesecake da forno, con una forma ad orologio, con tante di lancette di frolla. Primo posto per Francesca, secondo per Pelayo. Per la prova sorpresa, è stato chiesto infine di preparare una message cake, ossia una torta con all’interno un messaggio, con l’esterno “stuccato” e il messaggio nascosto, da rivelare solamente al taglio.

Grembiule blu a Francesca, brava in tutte le sfide. Per questa volta non ci sono state eliminazioni.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 5 settembre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.

