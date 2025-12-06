Bake Off 2025: puntata del 5 dicembre. Eliminata Nives (foto e streaming)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La semifinale di Bake Off Italia 2025 di stasera, 5 dicembre, ha visto l’eliminazione di Nives. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.

I 5 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

La puntata si è aperta con la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari: i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di una torta moderna…ma senza ricetta! Hanno avuto invece a disposizione una fetta della torta da realizzare, per annusarla, studiarla e assaggiarla, potendo ricostruire quindi gli ingredienti e le lavorazioni. Primo posto per Gerry, secondo per Marzia. Per la prova creativa i concorrenti hanno dovuto preparare il loro cavallo di battaglia destrutturato, ossia il dolce che hanno presentato durante la prima puntata, ma al piatto, in una forma nuova e più “matura”. Per la prova sorpresa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare una Caos cake, una torta che “rompe gli schemi” della pasticceria, dove tutto è concesso, purché con un bell’azzardo cromatico.

Grembiule blu a Marzia, bravissima in tutte le sfide. Eliminata Nives.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 5 dicembre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.