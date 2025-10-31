Bake Off 2025: puntata del 31 ottobre. Eliminata Sonia (foto e streaming)

Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di una Pan dei Morti , dei dolcetti con miele, granella, fichi secchi, uvetta e molto altro. Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta moderna a tema Halloween , con uno scherzetto: al posto di due passaggi, ci sono due indovinelli. Primo posto per Gerry , secondo per Marzia . Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Torta Horror , un dolce che spaventi i giudici quando lo vedono.

Informazioni su Debora Marighetti 15934 articoli

Sono una giornalista che si occupa, per passione e professione, di tv e spettacolo dal 2006. Ho collaborato con Blogo, in particolare con Tvblog.it, dal 2006 al 2012, occupandomi di news, critiche, recensioni su telefilm, varietà, game show, reality show e molto altro. Sono apparsa sporadicamente su Traveblog.it. Ho gestito il magazine musicale di Dada tra il 2009 e il 2010 e collaborato, negli anni e senza continuità, con svariati blog e settimanali. Dal 2012 sono editor di Ascolti Tv Blog.