Bake Off 2025: puntata del 31 ottobre. Eliminata Sonia (foto e streaming)

La nona puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 31 ottobre, ha visto l’eliminazione di Sonia. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.
I 9 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.
Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di una Pan dei Morti, dei dolcetti con miele, granella, fichi secchi, uvetta e molto altro. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta moderna a tema Halloween, con uno scherzetto: al posto di due passaggi, ci sono due indovinelli. Primo posto per Gerry, secondo per Marzia. Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Torta Horror, un dolce che spaventi i giudici quando lo vedono.
Grembiule blu a Nives, bravissima in tutte le sfide. Eliminata Sonia.
