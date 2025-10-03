Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La quinta puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 3 ottobre, ha visto l’eliminazione di Linda e Laura. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.

I 13 aspiranti pasticceri di questa 13esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare un Tiramisù, ma con una complicazione: senza farina di grano. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con il Frangipane alle mele, un dolce facile da sbagliare. Primo posto per Janos, secondo per Nives. Per la prova sorpresa, è stato chiesto infine di preparare dei Dolci al bicchiere, con minimo 3 consistenze diverse (cremoso, croccante e morbido) e un buon equilibrio di sapori. Parecchi risultati non hanno convinto i giudici.

Grembiule blu a Nives, bravissima in tutte le sfide. Ben due le eliminazioni di oggi: eliminate Linda e Laura.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 3 ottobre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.

