Bake Off 2025: puntata del 28 novembre. Eliminato Angelo (foto e streaming)

Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di una crostata moderna , con l’utilizzo di ingredienti inusuali, quali formaggi, ortaggi, spezie e molto altro. Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Baked Alaska , una torta a forma di semisfera, caldo all’esterno e con un cuore freddo, ricoperta di meringa all’italiana che viene flambata col rum. Tutt’altro che facile. Primo posto per Nives , secondo per Gerry . Per la prova sorpresa , ai concorrenti è stato chiesto di preparare una Torta salata così elegante da sembrare un dolce. Tra alti e bassi, Pelayo ha fatto un capolavoro.

