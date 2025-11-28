Bake Off 2025: puntata del 28 novembre. Eliminato Angelo (foto e streaming)

La tredicesima puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 28 novembre, ha visto l’eliminazione di Angelo. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.

I 6 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di una crostata moderna, con l’utilizzo di ingredienti inusuali, quali formaggi, ortaggi, spezie e molto altro. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Baked Alaska, una torta a forma di semisfera, caldo all’esterno e con un cuore freddo, ricoperta di meringa all’italiana che viene flambata col rum. Tutt’altro che facile. Primo posto per Nives, secondo per Gerry. Per la prova sorpresa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare una Torta salata così elegante da sembrare un dolce. Tra alti e bassi, Pelayo ha fatto un capolavoro.

Grembiule blu ad Pelayo, bravo in tutte le sfide. Eliminato Angelo.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 28 novembre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.

