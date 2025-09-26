Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La quarta puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 26 settembre, è stata senza eliminazione. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.

I 14 aspiranti pasticceri di questa 13esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di rivisitare una Love Cake, una torta che sembra abbia origini persiane, con frutta secca, almeno due spezie e acqua di rose. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con il Babà, un’icona della pasticceria, un dolce lievitato molto complicato da fare. Primo posto per Gianluca, secondo per Janos. Per la prova sorpresa, è stato chiesto infine di preparare dei Macarons, un dolce che mette sempre in difficoltà anche i pasticceri più esperti. Ai pasticceri sono stati chiesti 30 macarons di gusti diversi.

Grembiule blu a Gianluca, bravissimo in tutte le sfide. Tutti salvi i pasticceri, perché non ci sono state eliminazioni.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 26 settembre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.

