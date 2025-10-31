Bake Off 2025: puntata del 24 ottobre. Eliminata Wanda (foto e streaming)

Nella prova creativa , in un viaggio nel tempo, i concorrenti sono stati catapultati indietro fino al 1800 per la preparazione di una Torta duchessa di Parma , ovviamente rivisitata. Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati nella Naked cake , una torta in cui si vedono tutti gli strati, composta da 4 strati e farciture diverse. Primo posto per Gerry , secondo per Marzia . Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Torta del futuro , un dolce per almeno 20 persone e con “effetti speciali” e ingredienti sani.

