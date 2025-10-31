Bake Off 2025: puntata del 24 ottobre. Eliminata Wanda (foto e streaming)

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 24 ottobre, ha visto l’eliminazione di Wanda. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.
I 12 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.
Nella prova creativa, in un viaggio nel tempo, i concorrenti sono stati catapultati indietro fino al 1800 per la preparazione di una Torta duchessa di Parma, ovviamente rivisitata. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati nella Naked cake, una torta in cui si vedono tutti gli strati, composta da 4 strati e farciture diverse. Primo posto per Gerry, secondo per Marzia. Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Torta del futuro, un dolce per almeno 20 persone e con “effetti speciali” e ingredienti sani.
Grembiule blu a Marza, bravissima in tutte le sfide. Eliminata Wanda.
