Bake Off 2025: puntata del 21 novembre. Eliminato Janos (foto e streaming)

La dodicesima puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 21 novembre, ha visto l’eliminazione di Gianluca. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.
I 7 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.
Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione dei New York Rolls, una sorta di croissant sfogliati, da preparare in tre farciture e glassature diverse. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta Opera, una torta di forma quadrata, con un bisquit al caffè e tanto altro, tra cui crema al whisky irlandese. Bella e scenografica. Primo posto per Gerry, secondo per Angelo. Per la prova sorpresa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare un Dolce musicale, che si abbini alla canzone del cuore di ciascuno, che abbia una bella copertura colorata e almeno due farciture
Grembiule blu ad Angelo, bravo in tutte le sfide. Eliminato Janos.
A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 21 novembre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.