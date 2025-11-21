Bake Off 2025: puntata del 21 novembre. Eliminato Janos (foto e streaming)

Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione dei New York Rolls , una sorta di croissant sfogliati, da preparare in tre farciture e glassature diverse. Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta Opera , una torta di forma quadrata, con un bisquit al caffè e tanto altro, tra cui crema al whisky irlandese. Bella e scenografica. Primo posto per Gerry , secondo per Angelo . Per la prova sorpresa , ai concorrenti è stato chiesto di preparare un Dolce musicale , che si abbini alla canzone del cuore di ciascuno, che abbia una bella copertura colorata e almeno due farciture

