La terzo puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 19 settembre, ha visto l’eliminazione di Nadia. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.

I 15 aspiranti pasticceri di questa 13esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di rivisitare il Salame di cioccolato, uno dei classici che piace a grandi e bambini. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con il Bombolone, un dolce lievitato che ha bisogno di particolare attenzione. Primo posto per Wanda, secondo per Gerry. Per la prova sorpresa, è stato chiesto infine di preparare dei Cupcake, anzi, dei MEGA cupcake, che devono convincere una severissima giuria di…bambini.

Grembiule blu a Gianluca, bravo in tutte le sfide. L’eliminata della puntata è stata invece Nadia, 38 anni, di Breda di Piave (TV).

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 19 settembre 2025, che ha visto l’eliminazione di Nadia. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.

