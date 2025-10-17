Bake Off 2025: puntata del 17 ottobre. Eliminata Francesca (foto e streaming)

Nella prova creativa , ai concorrenti è stato chiesto di preparare un Torta Fresie , una classica torta francese a base di fragole, pan di spagna e pate génoise. Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con la Flower Cake tailandese, una torta alla vaniglia, con latte di cocco, mango, agrumi e decorata con fiori di carta di riso fritti. Primo posto per Gerry , secondo per Janos . Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare un Grattacielo di cookies , di almeno 30 centimetri e senza effetto “torre di Pisa”.

