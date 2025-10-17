Bake Off 2025: puntata del 17 ottobre. Eliminata Francesca (foto e streaming)

La settima puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 17 ottobre, ha visto l’eliminazione di Francesca. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.
Gli 11 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.
Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare un Torta Fresie, una classica torta francese a base di fragole, pan di spagna e pate génoise. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con la Flower Cake tailandese, una torta alla vaniglia, con latte di cocco, mango, agrumi e decorata con fiori di carta di riso fritti. Primo posto per Gerry, secondo per Janos. Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare un Grattacielo di cookies, di almeno 30 centimetri e senza effetto “torre di Pisa”.
Grembiule blu a Gerry, bravissimo in tutte le sfide. Eliminata Francesca.
A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 17 ottobre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.