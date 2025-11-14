Bake Off 2025: puntata del 14 novembre. Eliminato Gianluca (foto e streaming)

Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di Cioccolatini assortiti , con tre farciture diverse e tre camicie diverse, 18 in totale. Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta al caramello , una torta moderna con base dacquoise alla nocciola, pralinato alla nocciola, crema e molto altro. Bella e scenografica. Primo posto per Patrizia , secondo per Marzia . Per la prova sorpresa i concorrenti hanno dovuto cimentarsi con una Torta Purgatorio , con 7 strati, 6 farciture diverse e alta almeno 20 cm, che innalzandosi li porti in Paradiso.

