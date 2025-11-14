Bake Off 2025: puntata del 14 novembre. Eliminato Gianluca (foto e streaming)

L’undicesima puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 14 novembre, ha visto l’eliminazione di Gianluca. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.
Gli 8 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.
Nella prova creativa i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di Cioccolatini assortiti, con tre farciture diverse e tre camicie diverse, 18 in totale. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta al caramello, una torta moderna con base dacquoise alla nocciola, pralinato alla nocciola, crema e molto altro. Bella e scenografica. Primo posto per Patrizia, secondo per Marzia. Per la prova sorpresa i concorrenti hanno dovuto cimentarsi con una Torta Purgatorio, con 7 strati, 6 farciture diverse e alta almeno 20 cm, che innalzandosi li porti in Paradiso.
Grembiule blu a Patrizia, bravissima in tutte le sfide. Eliminato Gianluca.
A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 14 novembre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.