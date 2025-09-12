Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La seconda puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 12 settembre, ha visto l’eliminazione di Marco. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.

I 16 aspiranti pasticceri di questa 13esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di rivisitare la Torta Mimosa, uno dei classici a base di pan di spagna, in chiave moderna. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con il difficile Paris-Bres, un dolce tipico francese a base di pasta choux. Primo posto per Gerry, secondo per Pelayo. Per la prova sorpresa, è stato chiesto infine di preparare un Vagone di un treno di pasta frolla, con all’interno un dolce. I vari vagoni comporranno poi il “treno di Bake Off”.

Grembiule blu a Marzia, brava in tutte le sfide. L’eliminato della puntata è stato invece Marco, 47 anni, di Cogliate (MB).

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 12 settembre 2025, che ha visto l’eliminazione di Marco. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.

