Bake Off 2025: Gerry vince la finale del 12 dicembre (foto e streaming)

La finale di Bake Off Italia 2025 di stasera, 12 dicembre, ha visto la vittoria di Gerry. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.

I 4 aspiranti pasticceri di questa puntata si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

La puntata si è aperta con la prova creativa, nella quale agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di rivisitare un classico francese: la Torta Saint Honoré. Marzia è la prima eliminata della serata. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta Moderna a forma di petali di pesca, con gel alla pesca, semisfera di mousse, base streusel e mille altre preparazioni. Tutt’altro che facile! Eliminata Paola. Rimangono in gara quindi Pelayo e Gerry. Per la prova sorpresa, ai finalisti è stato chiesto di presentare la Torta della vittoria, un dolce che li rappresenti e che faccia vedere tutte le loro capacità, davanti a tutti gli ex concorrenti dell’edizione.

Vince Bake Off Italia 2025 Gerry!

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 12 dicembre 2025, con la vittoria di Gerry. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.