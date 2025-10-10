Bake Off 2025: puntata del 10 ottobre. Eliminato Fabrizio (foto e streaming)

Nella prova creativa , ai concorrenti è stato chiesto di preparare un Brunch , con preparazioni dolci e salate, quindi svariati impasti da gestire contemporaneamente. Per la prova tecnica , alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con la Torta di rose , accompagnata da una salsa al cioccolato. Primo posto per Patrizia, secondo per Pelayo. Per la prova sorpresa , divisi in squadre da tre, è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Wedding Cake , minimo a due piani, con un tema specifico dato dai giudici. Non tutte le torte sono state all’altezza delle richieste.

