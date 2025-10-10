Bake Off 2025: puntata del 10 ottobre. Eliminato Fabrizio (foto e streaming)

La sesta puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 10 ottobre, ha visto l’eliminazione di Fabrizio. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata Brenda Lodigiani, con la presenza fissa del maestro Iginio Massari.
I 12 aspiranti pasticceri di questa 13esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.
Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare un Brunch, con preparazioni dolci e salate, quindi svariati impasti da gestire contemporaneamente. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con la Torta di rose, accompagnata da una salsa al cioccolato. Primo posto per Patrizia, secondo per Pelayo. Per la prova sorpresa, divisi in squadre da tre, è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Wedding Cake, minimo a due piani, con un tema specifico dato dai giudici. Non tutte le torte sono state all’altezza delle richieste.
Grembiule blu a Pelayo, bravissimo in tutte le sfide. Eliminato Fabrizio.
A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 10 ottobre 2025. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.