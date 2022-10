Bake Off 2022 del 14 ottobre: eliminato Gianbattista (foto e streaming)

La settima puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 14 ottobre, ha visto l’eliminazione di Gianbattista. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

Gli 11 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato Con le mani, ossia dolci da mangiare senza forchetta.

Nella prova creativa gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare dei Biscotti, con l’unica regola che siano bicolore: doppio impasto, doppio gusto…e doppia bontà…e in grande quantità. Il tutto in soli 70 minuti. Non tutti i biscotti sono venuti bene: qualche errore di cottura, qualche errore nell’impasto. Pochi concorrenti sono riusciti a produrre la quantità richiesta.

Per la prova tecnica, ospite Fulvio Marino – vecchia conoscenza del programma -, i concorrenti si sono cimentati con un classico salato lievitato: il Danubio, in questo caso con salame e provola, con due salse d’accompagnamento fatte rigorosamente a mano. Esteticamente i risultati sono stati molto buoni, salvo qualche doratura minore dell’originale. Le salse hanno avuto qualche errore. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Gianbattista, al penultimo Stefano. Terzo posto per Ginevra, secondo posto per Alessio e primo posto per Leo, che ha fatto un Danubio praticamente perfetto.

Per la prova sorpresa è stato chiesto di preparare il Croquembouche, una torre di bignè farciti alta almeno 50 cm e “sigillata” da caramello a freddo. Neanche a dirlo, i 50 centimetri sono stati una sorta di utopia e quasi tutti sono riusciti a raggiungere metà altezza. Qualche buon bignè comunque non è mancato.

Grembiule blu per Leo, davvero super in tutte e tre le prove. Davide, Gianbattista e Paola sono i tre potenziali eliminati: a dover lasciare il tendone di Bake Off è Gianbattista.

Gianbattista, 61enne di Castelcovati (BS), vive con la moglie, fa il carpentiere ed è prossimo alla pensione. Si definisce un burlone e nel suo paese è conosciuto per la sua partecipazione alle commedie dialettali. Secondo lui, i dolci devono essere prima buoni e poi belli. La pasticceria per Gianbattista è casa, perché lo rilassa e gli dà modo di rendere felici gli altri.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 14 ottobre 2022, che ha visto l’eliminazione di Gianbattista. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.