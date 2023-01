Bad Hair Day Problemi di peli è un nuovo programma tv della categoria reality, in onda da giovedì 12 gennaio 2023 su Real Time, visibile sul canale 31 del digitale terrestre. Protagonista sono le dottoresse Angie Phipps, Meena Singh (nella foto sopra), e Isha Lopez che cercano di risolvere vari problemi legati alla capigliatura dei pazienti.

Bad Hair Day Problemi di peli in tv – Orari e canale

Bad Hair Day Problemi di peli va in onda in chiaro su Real Time dal 12 gennaio 2023, tutti i giovedì a partire dalle ore 23.15. In streaming, invece, le puntate sono disponibili su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma a questo link.

Bad Hair Day Problemi di peli – Puntate

I pazienti di Bad Hair Day Problemi di peli sono diversi per ciascuna puntata del programma. Nella prima puntata i protagonisti sono William che ha perso i capelli per via di un incendio, e Shanae che spera in un trapianto per liberarsi della sua calvizie..