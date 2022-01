Back To School su Italia1: ripetenti ultima puntata

Sarà in onda stasera, 26 gennaio, su Italia1, la quinta e ultima puntata del programma Back To School, il reality show dove 25 VIP – qui l’elenco completo – si mettono in gioco e cercano di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Un programma leggero e divertente, dove il pubblico ha potuto mettersi alla “prova” in prima persona e testare il proprio livello di conoscenza.

Stasera Nicola Savino ospiterà nuovi Ripetenti pronti a dare l’esame, preparati dal simpatico gruppo dei Maestrini (qui l’elenco completo) e giudicati dalla Commissione formata dalla maestra Greaves, dal maestro Innaurato, dalla maestra Schiavo, dalla maestra Rocca e dalla maestra Bertucci. Chi verrà promosso, dimostrando di aver studiato? Chi invece farà una figuraccia?

Back To School: ripetenti quinta puntata 26 gennaio

I Ripetenti della puntata saranno: l’ex calciatore Evaristo Beccalossi, la showgirl e attrice Lory Del Santo, l’influencer ed ex gieffino Denis Dosio, la modella e meteorina Martina Hamdy e l’ex rugbista, ora conduttore, Andrea Lo Cicero. Troveremo inoltre i “rimandati” dalla puntata precedente, Antonella Elia ed Enzo Miccio.

Il programma è prodotto da RTI e realizzato da Blu Yazmine. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera. Le clip e le puntate sono disponibili sul sito ufficiale del programma.