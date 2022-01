Back To School su Italia1: ripetenti quarta puntata

Sarà in onda stasera, 25 gennaio, su Italia1, la quarta e penultima puntata del programma Back To School, il reality show dove 25 VIP – qui l’elenco completo – si mettono in gioco e cercano di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo).

Dopo gli ascolti eccellenti della prima puntata, buoni, seppure in calo, della seconda e in ulteriore calo della terza puntata, Nicola Savino ospiterà nuovi Ripetenti pronti a dare l’esame, preparati dal simpatico gruppo dei Maestrini (qui l’elenco completo) e giudicati dalla Commissione formata dalla maestra Greaves, dal maestro Innaurato, dalla maestra Schiavo, dalla maestra Rocca e dalla maestra Bertucci.

Back To School: ripetenti quarta puntata 25 gennaio

I Ripetenti della settimana saranno: la showgirl e opinionista Antonella Elia, il wedding planner e conduttore Enzo Miccio, la conduttrice e showgirl Eleonora Pedron, l’ex calciatore Gianluca Zambrotta e l’influencer ed ex tronista Andrea Zelletta. Troveremo inoltre il “rimandato” dalla puntata precedente, l’ex calciatore Totò Schillaci.

Il programma è prodotto da RTI e realizzato da Blu Yazmine. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera. Le clip e le puntate sono disponibili sul sito ufficiale del programma.