Back To School 2023 su Italia1: Ripetenti, Maestrini e Commissione

Stasera partirà ufficialmente su Italia1 la seconda stagione di Back To School, il reality show dove 30 VIP si metteranno in gioco e cercheranno di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Alla conduzione quest’anno troviamo Federica Panicucci, subentrata a Nicola Savino, che sarà affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli, nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Non mancheranno le figure di punta che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno: il gruppo dei Maestrini e la Commissione.

Back To School 2: chi sono i Ripetenti

Quest’anno i ripetenti saranno 30 in totale. Tra loro gli Sportivi (Aldo Montano e Walter Zenga), gli Attori (Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci), i Cantanti (Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki), gli Influencer (Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè), i Giornalisti e conduttori tv (Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza) e i Personaggi televisivi (Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge).

Back To School 2: chi sono i Maestrini

I Maestrini sono 13 bambini tra i 7 e gli 11 anni, che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 Ripetenti. I Maestrini organizzeranno lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. I Maestrini provengono da ogni parte d’Italia e quest’anno sono: Valeria, Luca, Irene, Eleonora, Valerio, Leonardo, Nicole, Liliana, Raffaele, Sophie, Matteo, Federico.

Back To School 2: la Commissione esaminatrice

La Commissione è composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni

puntata sottoporranno I Ripetenti all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere

“promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. La Commissione è in gran parte la stessa dello scorso anno, con una sola sostituzione. Quest’anno troviamo infatti: Giusy Bertucci, Chiara Greaves, Oscar Innaurato, Rossella Rocca, Caterina De Simone.

Il programma è prodotto da RTI e realizzato da Blu Yazmine. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera. Le clip e le puntate saranno disponibili sul sito ufficiale del programma.