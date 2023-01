Avanti un altro oggi, 18 gennaio 2023, non va in onda: ecco perché

Vi siete sintonizzati per godervi un’ora di spensieratezza e risate con i concorrenti ed il Salottino di Avanti un altro ma, al suo posto, avete trovato il Tg5. No, non avete sbagliato orario: oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, la puntata di Avanti un altro non va in onda.

Come mai? Il motivo sta nella necessità di Canale 5 di dover modificare il proprio palinsesto per fare spazio alla Supercoppa Italiana, prevista proprio per oggi. La gara assegna il primo trofeo della stagione e si gioca tra Milan e Inter.

Essendo il fischio d’inizio alle 20:00, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset si è dovuto adeguare, con delle opportune modifiche. Ecco che, quindi, Avanti un altro non va in onda: al suo posto, come detto, l’edizione serale del Tg5 seguita, alle 19:30, da Striscina la Notizia che darà poi a linea alla partita.

Inoltre, Mediaset prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri. La telecronaca della partita, invece, è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

A fine gara, intorno alle 22:30 sono previsti gli highlights, le premiazioni ed i commenti da studio; infine, alle 23:10, andrà in onda uno Speciale Tg5 dedicato a Gina Lollobrigida, l’attrice venuta a mancare lunedì scorso all’età di 95 anni. Ed Avanti un altro? Il quiz di Paolo Bonolis, con Luca Laurenti, tornerà in onda domani, giovedì 19 gennaio, sempre a partire dalle 18:45.