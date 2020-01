Avanti un altro, chi è Monster Chef? (Foto e Video)

Nel cast di Avanti un altro 2020, il quiz di Canale 5 condotto tutti i giorni da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti, ci sono alcune novità che fanno parte del Salottino. Tra questi, “Monster Chef”, un personaggio scritto appositamente per la trasmissione ma interpretato da un volto molto noto a chi naviga su internet ovvero dal “Signor Fans”.

Il Signor Fans altri non è che Vito Gancitano, 50enne di Mazara del Vallo, dove lavora al mercato ittico al dettaglio, vendendo pesce al banco. Un lavoro che continua a fare, nonostante la popolarità raggiunta sul web da quattro anni a questa parte, quando iniziò, insieme all’amico Rosario, a pubblicare dei video di proverbi in dialetto.

Visto l’apprezzamento, Vito ha iniziato a girare dei video in cui dava ricette e consigli, mettendosi in risalto per il suo estro e la sua simpatia. Il nome “Signor Fans”, però, è arrivato in seguito quando, in un video, anzichè dire “ciao a tutti i miei fans” Vito per errore ha detto “ciao, sono il vostro fans”. Da lì il Web ha iniziato a soprannominarlo “Fans” prima e “Signor Fans” poi.

In Avanti un altro, Monster Chef/Vito/Signor Fans farà domande legate al mondo della cucina, vestito con tanto di grembiule pronto a dispensare consigli sempre nel suo stile.