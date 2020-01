Avanti un altro, chi è l’Uomo rebus? (Foto e video)

Tra i nuovi personaggi del salottino di Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda tutti i giorni su Canale 5, c’è anche un volto che i telespettatori ricorderanno come uno dei protagonisti di Ciao Darwin 8. Stiamo parlando dell’Uomo Rebus, al secolo Carlo Romano.

Carlo, nato a Nocera Inferiore, vive a Scafati (Sa) ed ha partecipati a Ciao Darwin 8 nella puntata “Belli Vs. Brutti”, come concorrente della seconda categoria. In particolare, si è distinto nella prova del viaggio nel tempo, dove Carlo è stato mandato nella Preistoria.

Qui, ha avuto qualche difficoltà a decifrare dei rebus che sono stati proposti ai concorrenti, tanto da spingere lo stesso Bonolis ad attraversare lo studio e raggiungerlo per aiutarlo a dare la risposta esatta. Per questo, ha ricevuto il soprannome di “Uomo rebus”, lo stesso con cui si è presentato ad Avanti un altro, dove non manca di divertire il pubblico con il suo modo di porsi, un po’ impacciato ma molto divertente. Anche per questo Carlo ha vinto i Darwin di Donatello, premio consegnato in una puntata speciale di Ciao Darwin, nella categoria “Miglior performance”.