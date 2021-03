Avanti un altro, chi è la nuova Bona Sorte mora?

Piccolo colpo di scena ad Avanti un altro: così come già accaduto in passato per il ruolo della Bonas, anche per la Bona Sorte, in questa edizione, ci sono due “interpreti”. Se una la conosciamo già molto bene, ovvero Francesca Brambilla, l’altra ha invece debuttato da poco.

La nuova Bona Sorte è mora e si chiama Fabrizia Santarelli. Fabrizia è una giovane modella, che da anni affianca al suo lavoro sulle passerelle (a Miss Italia 2011 è stata eletta Miss Curve) la sua passione per la Legge. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico, infatti, si è iscritta a Giurisprudenza, dove si è laureata con 110 e Lode.

Una passione che è proseguita anche dopo, avendo lavorato con un magistrato in Corte d’Appello, in uno studio civile e scritto per una rivista giuridica. Nel frattempo, però, non ha mai smesso di frequentare il mondo della moda, come dimostra il suo profilo Instagram, che ha più di 140mila follower.