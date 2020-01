Avanti un altro, chi è il Nerd? (Foto e video)

Tra i nuovi personaggi del salottino di Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda tutti i giorni su Canale 5, c’è anche il personaggio del Nerd, a cui va il compito di porre ai concorrenti domande legate al mondo di chi è appassionato di tecnologia e fumetti, riprendendo lo stereotipo del secchione impacciato.

Ma chi è il Nerd di Avanti un altro? Ad interpretarlo è Marco Rudel, giovane attore comico che abbiamo già visto in tv in alcune occasioni. Marco, che ha all’attivo anche una partecipazione in un film, “Senza chiedere permesso”, è infatti apparso in Ciao Darwin 7, non come concorrente, ma come attore di “A spasso nel tempo”, la prova che prende alcuni personaggi della puntata del programma e li porta in un set ambientato nel passato.

Marco, però, ha preso parte anche ad Eccezionale Veramente, il talent show per comici andato in onda qualche anno fa su La 7, interpretando il personaggio dell’ultrà romanista. In Avanti un altro, come detto, darà spazio invece al personaggio del nerd.