Giovedì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, torna Avanti un altro! By night, lo speciale del game-show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Ospite speciale della serata sarà Maria De Filippi, accompagnata in studio anche da Angelo Pintus.

Questo appuntamento benefico vedrà un’infinita schiera di concorrenti, tra cui ex partecipanti di Ciao Darwin, pronti a sfidarsi con risposte a domande stravaganti e divertenti per una buona causa. Il montepremi, che parte da 70mila euro e può crescere se il finalista trionfa, sarà devoluto al Ce.R.S. (www.adottaunangelo.it), Onlus dedicata all’assistenza domiciliare gratuita per bambini con gravi disabilità.

Il gioco finale, come da tradizione, si giocherà al contrario: per vincere, serviranno 21 risposte sbagliate. Nel celebre salottino, guidato da Miss Claudia, torneranno personaggi come la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l’Agente Segreto e Brasil, insieme alla Bonas Laura Cremaschi – che di recente ha condiviso la sua esperienza con il body-shaming – e al Bonus Daniel Nilsson, per una serata di risate e leggerezza.

